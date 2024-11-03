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لبنان

بشأن عناصر "حزب الله"... هذا ما زعمه الجيش الإسرائيلي

Lebanon 24
03-11-2024 | 10:36
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زعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي أنّه "في اطار العملية البرية المركزة للفرقة 36 وقوات الوحدة 13 للكوماندوز البحري داهمت القوات مجمع قتال تابع لحزب الله كان يستخدم لتخطيط وتنفيذ خطط للتوغل الى اراضي البلاد والعمل ضد الجيش الاسرائيليّ".

وكتب على اكس: "داخل المجمع تم كشف بنى تحتية تحت ارضية واماكن تستر مجهزة بمعدات لوجستية وطبية لصالح المكوث المطول بالاضافة الى خيم عسكرية وحفر قتال تابعة للعدو كانت مليئة بالكثير من الوسائل القتالية".
 
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