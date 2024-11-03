بري يوضح: هذا الكلام غير صحيح مطلقاً

أوضح رئيس مجلس النواب نبيه بري أن ما صدر في صحيفة "الواشنطن بوست" غير صحيح مطلقاً، بل في معرض السؤال هل إيران تموّل حزب الله؟ أجاب دولته: هذا أمر معلوم وأنتم تدعمون إسرائيل. لذا اقتضى التوضيح.

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وقال بري، اليوم الأحد لـ"واشنطن بوست": "أريد وقف إطلاق النار أمس واليوم وغدًا".

وكانت قد نشرت الصحيفة مقالًا طويلًا شرحت من خلاله الحرب القائمة حاليًا بين حزب الله وإسرائيل، وتضمّن المقال أحاديث مع العديد من المسؤولين والسياسيين اللبنانيين ومنهم النائب جبران باسيل، الذي رأى أنَّ الكثير من اللبنانيين سعداء بكسر حق النقض الذي يتمتع به حزب الله لكننا نعتقد أن تنوع الطوائف في لبنان مقدس.