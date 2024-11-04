3 شهداء في غارة على منزل في عربصاليم ليلا

أغار الطيران الحربي المعادي على منزل في بلدة عربصاليم في منطقة اقليم التفاح بعد منتصف الليل، ما أدى الى سقوط 3 شهداء هم: عبد الله علي مقلد، أحمد علي حمود ومصطفى قبلان، بحسب ما أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام".

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وشنّ الطيران الحربي المعادي غارة على المنطقة الواقعة بين بلدتي يارين والجبين في قضاء صور ، وبدأت سحب الدخان تندلع من المنطقة المستهدفة.

كما استهدف الطيران الحربي المعادي منزلا عند أطراف بلدة برج رحال، واقتصرت الاضرار على الماديات.

وتعرضت مدينة بنت جبيل وبلدات مارون الراس ويارون وعيترون، لقصف مدفعي معاد متقطع، فيما تشهد قرى القطاعين الغربي والاوسط هدوءا حذرا.





وما زالت فرق الدفاع المدني التابع لجمعية "كشافة الرسالة الاسلامية" تبحث عن مفقودين بين الركام وأنقاض المبنى المستهدف في بلدة البازورية مساء أمس.