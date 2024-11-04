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لبنان

من منتصف الليل... اعتداءات إسرائيلية على هذه القرى الجنوبية

Lebanon 24
04-11-2024 | 04:04
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شنّ العدو الإسرائيلي سلسلة اعتداءات طالت الأراضي الجنوبية.

ومن منتصف الليل حتى الساعة 11:00 صباحاً، جاءت الإعتداءات على الشكل التالي:

غارات من الطيران الحربي:
-  عيناثا 
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- كونين 
- الطيري 
- الصوانة 
- قبريخا 
- الجبين
- يارين
- برج رحال
- الحلوسية
- قانا
- البياض
- رشكنانية 
- زوطر الشرقية 

 غارات من الطيران المسيّر: 
- زوطر الشرقية 

 قصف مدفعي: 
- كونين
- عيناثا
- الطيري
- حانين
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