من منتصف الليل... اعتداءات إسرائيلية على هذه القرى الجنوبية

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شنّ العدو الإسرائيلي سلسلة اعتداءات طالت الأراضي الجنوبية.ومن منتصف الليل حتى الساعة 11:00 صباحاً، جاءت الإعتداءات على الشكل التالي:- عيناثا- كونين- الطيري- الصوانة- قبريخا- الجبين- يارين- برج رحال- الحلوسية- قانا- البياض- رشكنانية- زوطر الشرقية- زوطر الشرقية- كونين- عيناثا- الطيري- حانين