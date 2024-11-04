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لبنان

بري يلتقي قائد الجيش

Lebanon 24
04-11-2024 | 04:47
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يلتقي رئيس مجلس النواب نبيه بري في هذه الاثناء في عين التينة قائد الجيش العماد جوزاف عون .
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يلتقي

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