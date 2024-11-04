23
o
بيروت
24
o
طرابلس
23
o
صور
23
o
جبيل
23
o
صيدا
23
o
جونية
20
o
النبطية
20
o
زحلة
20
o
بعلبك
11
o
بشري
19
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
بيان من الضمان.. تمديد مفعول التحقيقات الإجتماعيّة وتسهيلات للنازحين
Lebanon 24
04-11-2024
|
05:14
A-
A+
\
photos
0
A+
A-
أفادت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بيان انه "منذ بداية العدوان الإسرائيلي الغاشم على لبنان، اتخذ المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الدكتور محمد كركي ،سلسلة قرارات وإجراءات من شأنها اعتماد آليات عمل إستثنائيّة لإدارة هذه المرحلة الحرجة من تاريخ لبنان بغية ضمان استمراريّة إستفادة المضمونين وأصحاب العمل من التقديمات الصحية والإجتماعيّة لاسيما الذين نزحوا قسرا من قراهم ومدنهم".
Advertisement
أضاف البيان:" واستكمالا لهذا المسار، وعطفا على قرار مجلس الإدارة رقم 1344 تاريخ 31/10/2024، والمقترن بمصادقة سلطة الوصاية بالقرار رقم 118/1 تاریخ 4/11/2024 ، وعطفا على تعميمه رقم 2085 تاريخ 26/9/2024، أصدر المدير العام للصندوق مذكرة إعلاميّة بتاريخ 4/11/2024 حملت الرقم 772 قضى بموجبها ما يلي :
-خلافاً لأي نصّ آخر، يُفتح الحقّ على برنامج المكننة للإستفادة من تقديمات فرع ضمان المرض والأمومة لجميع الأجراء المضمونين الذين ما زالوا في العمل ويتعذّر عليهم إحضار إفادات العمل المطلوبة، سواء أكانوا نازحين أم لا، وذلك لغاية 31/12/2024.
-خلافاً لأي نصّ آخر، يمدّد مفعول كافّة التحقيقات الإجتماعيّة المطلوبة لإنجاز معاملات الضمان الصحّي والمنتهية الصلاحية بما فيها تحقيقات بلوغ السن لجميع المضمونين لاسيّما النازحين منهم، وذلك لغاية 31/12/2024 بغض النظر عن مكتب تبعية المضمون.
وقد تعهّد د.كركي باتّخاذ كافّة الإجراءات والقرارات التي من شأنها ضمان تأمين وصول الخدمات والتقديمات للمضمونين، ولاسيّما النازحين منهم، كذلك أصحاب العمل والتخفيف عن كاهلهم في ظلّ هذه الأوضاع الأمنيّة الخطيرة التي تمرّ بها البلاد".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
في لقاء مفاجئ.. ميريام فارس تعانق أنابيلا هلال وهكذا بدت إطلالة الأخيرة (فيديو)
Lebanon 24
في لقاء مفاجئ.. ميريام فارس تعانق أنابيلا هلال وهكذا بدت إطلالة الأخيرة (فيديو)
09:38 | 2024-11-03
03/11/2024 09:38:49
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل مهمة عن عملية "إنزال البترون".. ماذا قال الخبراء؟
Lebanon 24
تفاصيل مهمة عن عملية "إنزال البترون".. ماذا قال الخبراء؟
13:00 | 2024-11-03
03/11/2024 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد لبنان.. ساحة حرب أخرى ستفتحها إسرائيل وتقريرٌ يحدّدها!
Lebanon 24
بعد لبنان.. ساحة حرب أخرى ستفتحها إسرائيل وتقريرٌ يحدّدها!
15:00 | 2024-11-03
03/11/2024 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تستهدف الإنترنت.. محطات مُدمّرة و"لبنان24" يكشف بالأرقام وضع القطاع
Lebanon 24
إسرائيل تستهدف الإنترنت.. محطات مُدمّرة و"لبنان24" يكشف بالأرقام وضع القطاع
14:00 | 2024-11-03
03/11/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقريرٌ إسرائيليّ مثير عن "أنفاق حزب الله".. منشأة "إستراتيجية"!
Lebanon 24
تقريرٌ إسرائيليّ مثير عن "أنفاق حزب الله".. منشأة "إستراتيجية"!
14:00 | 2024-11-03
03/11/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في لبنان
06:51 | 2024-11-04
ميقاتي: تمادي إسرائيل بعدوانها على لبنان برسم المجتمع الدولي ومتمسكون بالـ1701
07:36 | 2024-11-04
إستهداف سوبرماركت في الجنوب
07:35 | 2024-11-04
بسربين من المسيّرات.. "الحزب" استهدف مستوطنتين إسرائيليتين
07:29 | 2024-11-04
لقاء في مجلس النواب بحث في خطة التعليم
07:16 | 2024-11-04
سقوط إصابات... غارة إسرائيليّة استهدفت منزلاً في بلدة عبا
06:59 | 2024-11-04
بأسلحة "حزب الله".. هذا ما تريد إسرائيل فعله!
فيديو
بعد غياب العالم الهولندي يُحذر من زلزال بقوة 7 درجات.. ويُحدد التاريخ:"كونوا على أهبة الاستعداد" (فيديو)
Lebanon 24
بعد غياب العالم الهولندي يُحذر من زلزال بقوة 7 درجات.. ويُحدد التاريخ:"كونوا على أهبة الاستعداد" (فيديو)
02:12 | 2024-11-01
04/11/2024 14:42:41
Lebanon 24
Lebanon 24
بتصميم مبتكر.. أبل تكشف عن "MacBook Pro M4" (فيديو)
Lebanon 24
بتصميم مبتكر.. أبل تكشف عن "MacBook Pro M4" (فيديو)
10:35 | 2024-10-30
04/11/2024 14:42:41
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تفجيرات العديسة.. خبير زلازل لبناني يُحذر: "المنطقة كلها تحت الخطر" (فيديو)
Lebanon 24
بعد تفجيرات العديسة.. خبير زلازل لبناني يُحذر: "المنطقة كلها تحت الخطر" (فيديو)
11:01 | 2024-10-28
04/11/2024 14:42:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24