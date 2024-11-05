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عربي-دولي

عراقجي: زيلينسكي اعترف بأنه لم یرسل أي صاروخ من إیران إلی روسیا

Lebanon 24
05-11-2024 | 03:58
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أعلن وزیر الخارجیة الإيراني عباس عراقجي أن "الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي اعترف علنا أنه لم یتم تسلیم أي صواریخ إیرانیة إلی روسیا"، بحسب "روسيا اليوم".

وكتب عبر منصة "إكس": "لقد استهدف الاتحاد الأوروبي الرکاب الایرانیین وغیر الإیرانیین من خلال منع شرکات الطیران التابعة لنا من دخول أوروبا".
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وأشار إلى أن "هذا الإجراء استند إلى ادعاء کاذب ولا أساس له من الصحة بشأن قیام إیران بتسلیم صواریخ بالیستیة إلى روسیا لاستخدامها في أوكرانيا"، مضيفا: "الآن زيلينسكي یعترف علنا بأنه لم یتم تسلیم أي صواریخ إیرانیة إلی روسیا، وحان الوقت للاتحاد الأوروبي لوضع حد لهذه النكتة".

وشدد على أن "استهداف الشعب الإیراني بناء على اتهامات لا أساس لها من الصحة أمر غير أخلاقي وخطأ واضح یجب تصحیحه علی الفور".

وأرفق عراقجي منشوره بفيديو لزيلينسكي يقول فيه: "بناء على المعلومات التي لدينا فإن إيران لم تزود روسيا بعد بأي صواریخ".
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