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لبنان

بصواريخ نوعيّة... ما الهدف الإسرائيليّ الذي قصفه "حزب الله"؟

Lebanon 24
05-11-2024 | 06:18
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أعلن "حزب الله" في بيان، أنّه "استهدف ثكنة معاليه ‏غولاني (مقر قيادة لواء حرمون 810) بصليةٍ من الصواريخ النوعيّة".‏
 
 
 
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