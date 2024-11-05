تضرّر مدرسة في الجية بسبب الغارات.. وهذا ما قرّرته الإدارة بشأن التلاميذ

أُصيبت مدرسة مار شربل في الجية بأضرارٍ بسبب الغارات الإسرائيليّة التي استهدفت المنطقة.

وقد قرّرت إدارة المدرسة إرسال التلاميذ إلى منازلهم بعد الغارات الإسرائيليّة.