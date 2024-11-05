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لبنان

خبر عن البترون... هذه حقيقته

Lebanon 24
05-11-2024 | 08:12
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ الأخبار المُتداولة عن إستهداف سيارة في البترون غير صحيحة.
 
 
وبحسب المعلومات، اندلع حريق أعشاب في المنطقة.
 
 
 
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