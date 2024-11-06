غارة دمرت منزل الشهيد حسن فقيه في جويا

استهدف الطيران الحربي المعادي منزل الشهيد حسن فقيه في جويا على دفعتين، ودمره بالكامل، بحسب ما أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام".

Advertisement وأغار الطيران الحربي المعادي عند الساعة التاسعة صباحا، بين بلدتي عيتيت ووادي جيلو. تزامن ذلك، مع تحليق للطيران الاستطلاعي والمسيّر في اجواء صور ومحيطها.

كما أغار الطيران الحربي المعادي قرابة التاسعة صباحا، على بلدة عين قانا في منطقة اقليم التفاح.

واستهدف الطيران الحربي المعادي، صباحا ثلاث بلدات في منطقة الزهراني هي: البيسارية، عنقون والبابلية.

شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي صباحاً، غارة على منطقة تبنا الجنوبية.

وبحسب مندوبة "لبنان 24"، فقد استهدف العدوّ الإسرائيلي بلدة البابلية في قضاء صور بغارة أيضاً.

وشنّ الطيران الحربي المعادي قرابة الثامنة والنصف صباحًا، غارة على بلدة جبشيت، أتبعها بعد خمس دقائق بأخرى على بلدة كفرصير.

واغار الطيران الحربي الإسرائيلي على بلدتي يحمر الشقيف وارنون وسط قصف مدفعي على شرق يحمر، بالإضافة إلى استهدافه مثلث ديرقانون النهر.

الى ذلك، تم سحب جثث 5 شهداء من تحت أنقاض المنزل الذي استهدف امس في غارة في الشهابية، والعمل جار على رفع الركام.



وقد عمل فريق من كشافة الرسالة على نقل جريح الى مستشفى في المنطقة.

كما صعدت قوات العدو من اعتداءاتها على قرى ومدن قضاءي صور وبنت جبيل منذ الليل اليوم حيث اغار الطيران الحربي المعادي على مبنى في بلدة الشهابية ما ادى الى سقوط خمسة شهداء وعدد من الجرحى فيما لا تزال فرق الدفاع المدني تفتش عن مفقودين بين الانقاض حتى صباح اليوم.

واستهدف الطيران الحربي المعادي مبنى وسيارة في بلدة البرغلية وعلى دفعتين ما ادى الى سقوط ثلاثة شهداء وسبعة جرحى وفي الغارة المعادية على حي قدموس قرب بلدة العباسية سقط ثلاثة شهداء وثلاثة جرحى .

واغار الطيران الحربي المعادي على بلدات حداثا، كونين، مجدل سلم، وادي جيلو،تولين،عيتيت ومدينة بنت جبيل هذه الغارات ادت الى اضرار مادية.

إشارة إلى أن الطيران الاستطلاعي والمسّير والحربي يحلق فوق قرى قضاءي صور وبنت جبيل وبكثافة واطلق القنابل الضوئية فوق قرى القطاعين الغربي والاوسط وصولا حتى نهر الليطاني كما حلق طيران المسيّر وعلى مستوى منخفض جدا فوق مدينة صور وأطلق تهديدات صوتية للاهالي بالإخلاء.



بدورها تصدت المقاومة الاسلامية لمحاولات تسلل قوات العدو على محور عين ابل - القوزح واجبرته على التراجع بعد اشتباكات دامية تكبد فيها العدو الاسرائيلي خسائر في الأرواح والآليات.



وفجر اليوم تعرضت أطراف بلدة شقرا ووادي السلوقي اطراف بلدة قبريخا لقصف مدفعي معادي مباشر كما اغار الطيران الحربي المعادي صباح اليوم على مثلث ديرقانون النهر ما ادى الى اضرار جسيمة بالممتلكات والمحال التجارية.



من جهة ثانية سقط عدد من الشهداء في الغارة على بلدة برجا ليلًا من الذين نزحوا من بلدات برج رحال وطيردبا وعين بعال في قضاء صور.