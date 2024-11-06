أوجيرو: توقف الخدمة في سنترال القلمون وعدد من المناطق المجاورة

أفادت "أوجيرو" عبر حسابها على "إكس" أن عطلا طرأ على سنترال القلمون، ممّا أدّى إلى توقف خدماتها في المنطقة المذكورة وعدد من المناطق المجاورة.



وأشارت الى أن فرقها تعمل على إصلاح العطل بالسرعة الممكنة.

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