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لبنان

أوجيرو: توقف الخدمة في سنترال القلمون وعدد من المناطق المجاورة

Lebanon 24
06-11-2024 | 03:10
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أفادت "أوجيرو" عبر حسابها على "إكس" أن عطلا طرأ على سنترال القلمون، ممّا أدّى إلى توقف خدماتها في المنطقة المذكورة وعدد من المناطق المجاورة.

وأشارت الى أن فرقها تعمل على إصلاح العطل بالسرعة الممكنة.
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