مجلس المطارنة الموارنة: نطالب المجلس المجتمع الدولي بإقرار وقف فوري لإطلاق النار وتطبيق الـ1701

أعلن مجلس المطارنة الموارنة في بيان: "نتوقّف بمرارة أمام هول الكارثة التي حلّت بلبنان وخلّفت عدداً كبيراً من الضحايا والدمار في القرى والمدن والبلدات في الضاحية والجنوب والبقاع ومناطق أخرى".

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وطالب المجلس المجتمع الدولي بحلّ دبلوماسي وإقرار وقف فوري لإطلاق النار وتطبيق الـ1701.

كما وطالب بوضع حدّ للاعتداءات الإسرائيلية المنتهكة لسيادة لبنان وآخرها الإنزال البحري في البترون الذي انتهى بخطف لبناني من مقر إقامته.

وحيا المجلس مبادرة الرئيس الفرنسي بعقد مؤتمر باريس لدعم شعب لبنان وسيادته، كما ورحّب بالمواقف المؤكدة على وجوب خلاص لبنان من محنته لا سيما استعدادهم للمساعدات المالية خصوصاً مساندة الجيش من أجل اضطلاعه بمسؤولياته السيادية.

وجاء في البيان: "للتنبه من أجل التصدي لأيّ إشكالات قد تحصل بين المضيفين والنازحين من خلال تشكيل لجان للتنسيق".

ودعا المجلس القيّمين على القطاع التربوي إلى التعاون الإيجابي ونتمنّى على وزارة التربية إنشاء لجنة مركزة مختصة تمثل المدارس الرسمية والخاصة لوضع خطة واضحة لإنقاذ العام الدراسي.