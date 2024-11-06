مولوي بحث والخازن ملف النزوح

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زار النائب فريد هيكل الخازن وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي في مكتبه في الوزارة، حيث تم بحث الأوضاع العامة في البلاد في ظل الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان.كما بحث الطرفان ملف النزوح في لبنان والمخارج الأنسب لحله من دون أن يؤدي إلى اي مشاكل او احتكاكات.وتطرق البحث الى نتائج الانتخابات الأميركية وكيفية تأثير نتائجها على الحياة السياسية في لبنان.