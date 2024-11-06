مولوي بحث والخازن ملف النزوح واستقبل السفير المصري



كما بحث الطرفان ملف النزوح في لبنان والمخارج الأنسب لحله من دون أن يؤدي إلى اي مشاكل او احتكاكات.

Advertisement وتطرق البحث الى نتائج الانتخابات الأميركية وكيفية تأثير نتائجها على الحياة السياسية في لبنان. زار النائب فريد هيكل الخازن وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي في مكتبه في الوزارة، حيث تم بحث الأوضاع العامة في البلاد في ظل الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان.كما بحث الطرفان ملف النزوح في لبنان والمخارج الأنسب لحله من دون أن يؤدي إلى اي مشاكل او احتكاكات.وتطرق البحث الى نتائج الانتخابات الأميركية وكيفية تأثير نتائجها على الحياة السياسية في لبنان.

كما استقبل مولوي، في مكتبه في الوزارة، سفير مصر علاء موسى.



وتم البحث في الأوضاع الأمنية، في ظل الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان. وكذلك، تم التداول في الشأن السياسي وتعزيز العلاقات بين البلدين.