أضرار في صالات المغادرة في المطار جرّاء غارات إسرائيلية قريبة

شنّ الجيش الاسرائيلي غارات عنيفة على منطقة الاوزاعي المحاذية للمطار ما أدى إلى وقوع أضرار في صالات المغادرة.

وقد تصاعدت أعمدة الدخان من مواقع قريبة من المكان.