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لبنان
أضرار في صالات المغادرة في المطار جرّاء غارات إسرائيلية قريبة
Lebanon 24
06-11-2024
|
19:21
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شنّ الجيش الاسرائيلي غارات عنيفة على منطقة الاوزاعي المحاذية للمطار ما أدى إلى وقوع أضرار في صالات المغادرة.
وقد تصاعدت أعمدة الدخان من مواقع قريبة من المكان.
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