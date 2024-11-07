ميقاتي رعى توقيع مذكرة تفاهم بين الحكومة اللبنانية وبرنامج الامم المتحدة الانمائي

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رعى رئيس الحكومة‏ نجيب ميقاتي توقيع "مذكرة تفاهم بين الحكومة اللبنانية وبرنامج الامم المتحدة الانمائي بشأن تنسيق المعونات الخارجية والكفاءة في إدارتها"قبل ظهر اليوم في السرايا.وقع المذكرة الامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيه ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية ل"برنامج الأمم المتحدة الإنمائي" الدكتور عبد الله الدردري.وكان الرئيس ميقاتي استقبل الدردري في حضور الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة في لبنان بليرتا اليكو والوفد المرافق وجرى عرض للمشاريع التي يقوم بها البرنامج في لبنان.بعد اللقاء قال الدردري:"تشرفنا اليوم بلقاء رئيس الحكومة وتباحثنا في الأوضاع في لبنان والدعم الذي يقدمه وسيقدمه "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي" للحكومة اللبنانية لتحسين كفاءة ادارة هذه الأوضاع من توزيع المعونات وتعزيز قدرات المؤسسات الوطنية والمحلية على التعامل مع النزوح، والإعداد للتعافي والبناء ولاعادة الأعمار عندما تحين الفرصة.اضاف: أيضا وقعنا اتفاقية مهمة للغاية لأنها ستبني مركزا لتنسيق المعونات الخارجية وللكفاءة في إدارتها في لبنان، تسمح بتعزيز التجانس ما بين السياسات القطاعية في لبنان، لا سيما السياسة الصناعية والزراعية وغيرها، ولكن الآن في وقت الأزمة التكافؤ في موضوع إدارة الأزمة."