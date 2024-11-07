Advertisement

لبنان

مصلحة الليطاني: إعادة المياه لمشروع ري صيدا - جزين بعد انجاز اعمال الصيانة

Lebanon 24
07-11-2024 | 05:36
A-
A+
Doc-P-1274820-638665798878188475.jpg
Doc-P-1274820-638665798878188475.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان انه عطفا" على بيانها السابق بتاريخ  4 تشرين الثاني 2024، أنه بعد إنجاز أعمال الصيانة على الشبكة الرئيسية في مشروع ري صيدا - جزين، على الطريق العام في بلدة لبعا والتأكد من نجاح أعمال الصيانة لجهة عدم تسرب المياه من الشبكة، أعادت المصلحة فتح مياه الري على الشبكة و تزويد البلدات التي قطعت المياه عنها خلال أعمال الصيانة". 
Advertisement

واكدت المصلحة "إلتزامها القيام بواجباتها تجاه المشتركين والمزارعين لا سيما في تزويد مئات الهكتارات الزراعية بمياه الري رغم الظروف الأمنية التي تمر بها البلاد".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:35 | 2024-11-07
04:00 | 2024-11-07
08:09 | 2024-11-07
07:58 | 2024-11-07
07:56 | 2024-11-07
07:53 | 2024-11-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24