مصلحة الليطاني: إعادة المياه لمشروع ري صيدا - جزين بعد انجاز اعمال الصيانة

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اعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان انه عطفا" على بيانها السابق بتاريخ 4 تشرين الثاني 2024، أنه بعد إنجاز أعمال الصيانة على الشبكة الرئيسية في مشروع ري صيدا - جزين، على الطريق العام في بلدة لبعا والتأكد من نجاح أعمال الصيانة لجهة عدم تسرب المياه من الشبكة، أعادت المصلحة فتح مياه الري على الشبكة و تزويد البلدات التي قطعت المياه عنها خلال أعمال الصيانة".واكدت المصلحة "إلتزامها القيام بواجباتها تجاه المشتركين والمزارعين لا سيما في تزويد مئات الهكتارات الزراعية بمياه الري رغم الظروف الأمنية التي تمر بها البلاد".