غارات اسرائيلية مستمرة على الجنوب.. اليكم آخر المستجدات

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يواصل الجيش الاسرائيلي اعتداءاته المتكررة على المناطق الجنوبية، حيث شن الطيران الحربي بعيد منتصف الليل غارة، مستهدفا مبنى في حي المسلخ في مدينة النبطية، ودمره.كما تعرضت الأطراف الجنوبية والشرقية لبلدة يحمر الشقيف لقصف مدفعي من مواقع العدو المنصوبة في فلسطين المحتلة من دون وقوع إصابات.أفادت مندوبة "لبنان 24" ان حصيلة الغارات الإسرائيلية التي استهدفت أمس الجمعة مدينة صور بلغ 9 شهداء بينهم طفلة وامرأة حامل و38 جريحاً.يُذكر انه تم انتشال إمرأتين تمكنتا من النجاة من تحت الردم، حيث عمل عناصر الدفاع المدني في جمعية الرسالة للإسعاف الصحي تحت ظروف قاسية في ظل تواجد مسيّرات للعدو على علو منخفض جداً.