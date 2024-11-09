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لبنان

بعد جهود كبيرة.. فرق الإطفاء تسيطر على "حريق الحمرا"

Lebanon 24
09-11-2024 | 03:17
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سيطرت فرق الإطفاء المختلفة على الحريق الذي اندلع في منطقة الحمرا - بيروت، صباح السبت، وذلك عقب احتكاك كهربائي حصل داخل أحد المولدات الكهربائية الموجودة في أوساط المباني السكنية.
 
وقال مدير عام الدفاع المدني ريمون خطار في تصريحات تلفزيونية إنه "تمت السيطرة على حريق الحمرا"، مشيراً إلى أن رجال الإطفاء دخلت الشقق في مكان الحادث للتأكد من عدم إصابة أي أحدٍ بحالات اختناق. 
 
إلى ذلك، أصدرت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت بياناً أعلنت فيه "السيطرة على حريق منطقة الحمرا بعد أن تمّ إخلاء السكان من المباني المحيطة عبر السلالم".
 
وذكر البيان أنه جرى تسجيل حالات اختناق في صفوف السكان جراء استنشاق الدخان الناجم عن الحريق وقد تم نقلهم الى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

بالتوازي، يعمل رجال فوج اطفاء مدينة بيروت و الدفاع المدني على تبريد البقعة التي حصل فيها الحريق لتأمين المكان.
 
جهود كبيرة لإحتواء الحريق
 
وعلى مدى أكثر من ساعتين، عمل رجال الإطفاء على إخماد النيران وتطويقها منعاً لتمددها، فيما تم إنقاذ مواطنين كانوا عالقين داخل أحد المباني المحاذية لمكان النيران.
 
كذلك، أسفر الحريق عن تضرر عددٍ من السيارات المركونة قرب المولدات المحترقة، فيما سُجلت أيضا بعض الأضرار في مبانٍ محاذية لمكان الحادث.
 
وخلال أعمال الإطفاء، التقطت عدسات الكاميرات مشهداً لمواطن حاول النزول عبر الحبال من أحد المباني، إلا أنه سقط خلال ذلك.
 
ووثق أحد الفيديوهات تلك اللحظة المروعة، إلا أن فيديو آخر كشف أن المواطن قد نجا من الموت بعدما تمكن من هم على الأرض في أسفل المبنى من التقاطه.
 
وفي هذا الإطار، قال مُدير عام الدفاع المدني إن المواطن المشار إليه رمى نفسه خوفاً من الحريق من مبنى مجاور، لكنه على قيد الحياة. 
 
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المولوي تابع مع الدفاع المدني
 
من جهته، تابع وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي في اتصال هاتفي مع المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار، الجهود التي يبذلها عناصر الدفاع المدني لإطفاء الحريق المندلع في موقف للسيارات في الحمرا جراء احتراق مولد كهربائي، واعطى التوجيهات اللازمة للاسراع في اخماد النيران وابعاد خطر تمددها الى باقي السيارات والأبنية المجاورة.
 
وأجرى مولوي اتصالاً بمحافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود طالبا مؤازرة فوج إطفاء بيروت في عملية الاخماد ومساعدة المواطنين العالقين في الأبنية المجاورة وإخراجهم في أسرع وقت.
 
وتوجه مولوي بالشكر الى كل عناصر الإطفاء كما المواطنين الذين سارعوا إلى المساعدة.
 
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