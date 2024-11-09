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لبنان
بعدما أسقطها "حزب الله"... العدو يستهدف مسيرة تابعة له
Lebanon 24
09-11-2024
|
06:30
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أعلن "حزب الله"، في بيان عصر اليوم انه اسقط طائرة مُسيّرة هرمز 450 بصاروخ أرض- جو.
وأشار في بيانه الى ان "الطيران الحربي الإسرائيلي عاد واستهدف المسيرة بعد سقوطها في بلدة دير سريان".
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