Advertisement

لبنان

بعدما أسقطها "حزب الله"... العدو يستهدف مسيرة تابعة له

Lebanon 24
09-11-2024 | 06:30
A-
A+
Doc-P-1275754-638667562635457964.jpeg
Doc-P-1275754-638667562635457964.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن "حزب الله"، في بيان عصر اليوم انه اسقط طائرة مُسيّرة هرمز 450 بصاروخ أرض- جو.


وأشار في بيانه الى ان "الطيران الحربي الإسرائيلي عاد واستهدف المسيرة بعد سقوطها في بلدة دير سريان".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
العدو يستهدف الضاحية الجنوبية وقرى لم تشملها الإنذارات و50 ألفاً غادروا بعلبك
lebanon 24
09/11/2024 15:33:49 Lebanon 24 Lebanon 24
بصليات صاروخية.. "الحزب" يستهدف تجمعات لجنود العدو
lebanon 24
09/11/2024 15:33:49 Lebanon 24 Lebanon 24
بصلية صاروخية.. "الحزب" يستهدف تجمعا لقوات العدو
lebanon 24
09/11/2024 15:33:49 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية: الحكومة تطلب وقف اطلاق النار والعدو الاسرائيلي يستهدف الجيش اللبناني الموجود في جنوب لبنان وعلى طول الخط الازرق والجيش بحاجة الى تعزيز قدراته(الجديد)
lebanon 24
09/11/2024 15:33:49 Lebanon 24 Lebanon 24

أسقطها

الله"...

العدو

يستهدف

الـ"هرمز

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:04 | 2024-11-09
07:54 | 2024-11-09
07:50 | 2024-11-09
07:33 | 2024-11-09
07:26 | 2024-11-09
07:06 | 2024-11-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24