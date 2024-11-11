في الخرايب... انتشال جثتين من تحت أنقاض المنزل المستهدف

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تم انتشال جثتي شهيدين في تحت ركام المنزل المستهدف بغارة أمس في حي الدير في الخرايب، في حين ما زالت فرق الإنقاذ تعمل على رفع الأنقاض والركام، بحسب ما أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" في الزهراني.