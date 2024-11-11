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لبنان

في الخرايب... انتشال جثتين من تحت أنقاض المنزل المستهدف

Lebanon 24
11-11-2024 | 01:28
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تم انتشال جثتي شهيدين في تحت ركام المنزل المستهدف بغارة أمس في حي الدير في الخرايب، في حين ما زالت فرق الإنقاذ تعمل على رفع الأنقاض والركام، بحسب ما أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" في الزهراني.
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