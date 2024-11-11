بهية الحريري بحثت مع ضو تداعيات العدوان على صيدا وحاجات النازحين

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التقت رئيسة مؤسسة الحريري الوزيرة السابقة بهية الحريري صباح اليوم محافظ الجنوب منصور ضو في مكتبه في سرايا صيدا، وتناول اللقاء تطورات العدوان الإسرائيلي على لبنان وتداعياته المباشرة وغير المباشرة على الجنوب وعاصمته صيدا ومنطقتها بما يتعلق بموضوع النزوح واحتياجاته الى جانب الأوضاع الأمنية والحياتية في المدينة.