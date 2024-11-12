في أجواء النبطية... "الحزب" تصدى لمسيّرة إسرائيلية من نوع هرمز 450

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أعلن حزب الله، اليوم الثلاثاء، في بيان أنه "تصدى عند الساعة 10:15 من صباح اليوم لطائرة مسيّرة إسرائيلية من نوع هرمز 450 في أجواء النبطية وأجبروها على مغادرة ‌‏الأجواء ‏اللبنانية". ‏