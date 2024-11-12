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لبنان

سلسلة غارات عنيفة استهدفت الضاحية الجنوبية.. الدمار كبير (فيديو وصور)

Lebanon 24
12-11-2024 | 03:40
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بعد الإنذار الإسرائيلي بوجوب إخلاء عدد من المناطق في الضاحية الجنوبية، شنّت طائرات العدوّ الإسرائيليّ 9 غارات استهدفت منطقة الصفير والغبيري وجسر هادي نصرالله ومنطقة الجاموس وحاريك حريك.
 
وكان الجيش الإسرائيلي وجه انذاراً إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في مناطق حارة حريك الغبيري والليلكي، والحدث لإخلائها.
 
ووثق أحد الفيديوهات اللحظات الأولى لبدء الغارات الاسرائيلية على الضاحية الجنوبية.
 
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كما أظهر فيديو حصل عليه "لبنان 24" آثار الدمار الهائل جراء الغارة الإسرائيلية بالقرب من اوتوستراد هادي نصرالله في الضاحية.
 
وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام ان إحدى الغارات دمرت مجمع زين الطبي في بئر العبد وهو مبنى لم يكن قد حدد في خريطة تهديدات المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي ادرعي، كما دمرت الغارات أبنية كبيرة بشكل كامل ومبنى "حرقوص تشكن".
 
 
 
 
 
 
 
 
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