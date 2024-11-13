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لبنان

وصول طائرة مصرية تحمل مساعدات ومستلزمات طبية

Lebanon 24
13-11-2024 | 02:50
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وصلت الى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت صباحًا، طائرة مصرية تحمل مساعدات ومستلزمات طبية واغاثية الى لبنان  ضمن إطار الجسر الجوي بين البلدين.
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