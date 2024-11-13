الهيئة العليا للإغاثة: تفاصيل المساعدات الإغاثية موجودة عبر موقعنا الإلكتروني

أعلنت الهيئة العليا للاغاثة في بيان، أنه "ضمن خطة الإستجابة لحاجات العائلات المتضررة جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان ومنذ بداية ازمة النزوح، تنشر الهيئة بشكل دوري، جدول مفصل لجميع الهبات والمساعدات الإغاثية التي تم تقديمها للبنان عبر الهيئة اعتبارا من 5/10/2024 وصول اول شحنة وتضع امام الرأي العام هذه البيانات المُفصّلة التي يمكن الوصول اليها عبر الدخول الى الموقع الإلكتروني للهيئة العليا للاغاثة". (الوطنية للإعلام)

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