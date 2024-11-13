Advertisement

لبنان

الهيئة العليا للإغاثة: تفاصيل المساعدات الإغاثية موجودة عبر موقعنا الإلكتروني

Lebanon 24
13-11-2024 | 06:32
A-
A+
Doc-P-1277757-638671016741373035.png
Doc-P-1277757-638671016741373035.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت الهيئة العليا للاغاثة في بيان، أنه "ضمن خطة الإستجابة لحاجات العائلات المتضررة جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان ومنذ بداية ازمة النزوح، تنشر الهيئة بشكل دوري، جدول مفصل لجميع الهبات والمساعدات الإغاثية التي تم تقديمها للبنان عبر الهيئة اعتبارا من 5/10/2024 وصول اول شحنة وتضع امام الرأي العام هذه البيانات المُفصّلة التي يمكن الوصول اليها عبر الدخول الى الموقع الإلكتروني للهيئة العليا للاغاثة". (الوطنية للإعلام)
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:35 | 2024-11-13
03:55 | 2024-11-13
08:47 | 2024-11-13
08:45 | 2024-11-13
08:41 | 2024-11-13
08:40 | 2024-11-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24