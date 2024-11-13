قبلان: اللحمة الوطنية هي الضمانة للبنان

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أصدر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان بيانًا وجه فيه رسالة إلى اللبنانيين، مؤكدًا أهمية اللحظة الراهنة في تعزيز الوحدة الوطنية وتضامن اللبنانيين بمختلف أطيافهم. وأوضح أن لبنان لا يمكن أن يكون محصنًا إلا بتعاون أبنائه وتكاتفهم، مؤكدًا أن أي مشروع خارجي لن يكون في صالح البلاد.وشدد في بيانه على أن اللحظة الحالية تتطلب مزيدًا من اللحمة الوطنية، وضرورة تصفية الفتنة الداخلية التي يمكن أن تهدد استقرار لبنان. كما أشار إلى أن لبنان يواجه تحديات خطيرة في المنطقة، وأن الواجب اليوم هو تعزيز الوحدة بين المسلمين والمسيحيين لتحقيق الاستقرار وحماية الشراكة الوطنية.كما وجه المفتي قبلان رسالة إلى القوى السياسية، محذرًا من الانزلاق في متاهات الفتن أو البحث عن مكاسب على حساب الحرب، مؤكداً أن لبنان لا يتحمل المزيد من الانقسام أو الفتنة. وأكد أن المعادلة الوطنية تتطلب إما أن يربح لبنان كله أو يخسر كله.وأعرب عن تقديره الكبير للمبادرات الوطنية التي تعزز التكافل والتضامن في مختلف المناطق اللبنانية، مثنيًا على الجهود المبذولة من قبل الشخصيات الوطنية مثل الرئيس نبيه بري، الرئيس نجيب ميقاتي، وليد جنبلاط، وسليمان فرنجية. وأكد أن لبنان بحاجة إلى تسوية وطنية حقيقية لا تلبي إلا مصلحته الوطنية.وأشار في ختام بيانه إلى أن لبنان اليوم في حاجة إلى وحدة وطنية تضم الكنيسة والمسجد، وتؤكد أن لبنان هو العائلة اللبنانية الواحدة فوق كافة الطوائف والخصوصيات الحزبية. (الوطنية للإعلام)