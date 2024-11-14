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لبنان

مواجهات عنيفة بين "الحزب" والجيش الإسرائيلي جنوبًا.. إليكم ما يحصل

Lebanon 24
14-11-2024 | 03:00
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أفادت مندوبة "لبنان24" عن رصد مواجهات عنيفة تدور في بلدتي شمع وطيرحرفا بين عناصر حزب الله والجيش الاسرائيلي، صباح اليوم، الخميس.
 
وتمكن حزب الله من تدمير دبابة "ميركافا" كانت تتقدم ضمن قوة إسرائيلية مؤللة في وادي البطيشية صعوداً باتجاه بلدة طيرحرفا.
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ودارت اشتباكات عنيفة صباح اليوم بين المقاومين والجنود الإسرائيليين بالأسلحة الرشاشة، قبل أن تبدأ مدفعية العدو بقصف طيرحرفا بالقذائف الفوسفورية والمدفعية.

يأتي ذلك في وقت يستمر فيه العدوان، حيث شنّ الجيش الاسرائيلي غارة على اطراف الناقورة.
 
كما تعرضت بلدتا شمع ومجدل زون لقصف فوسفوري مكثف صباح اليوم.
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