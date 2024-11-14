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لبنان

قوات العدو تنسف مسجد بلدة يارين... وقصف مدفعي لمجرى نهر الليطاني عند اطراف بلدة بلاط

Lebanon 24
14-11-2024 | 06:57
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استهدف القصف المدفعي الاسرائيلي مجرى نهر الليطاني عند اطراف بلدة بلاط  - قضاء مرجعيون.
 
وافاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" بان قوات الاحتلال الاسرائيلي نسفت مسجد بلدة يارين.
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وأغارت طائرة مسيرة معادية على بلدة عيتيت، تسببت بوقوع اصابات تم نقلهم الى مستشفيات صور.
 
وشن الطيران الحربي المعادي غارة عنيفة  قبل قليل على الضاحية الجنوبية استهدفت محيط  حارة حريك -الرويس.
 
 
كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي قرابة الحادية عشرة والنصف من صباح اليوم غارة جوية مستهدفا بلدة حداثا في قضاء بنت جبيل.
  
وأغار الطيران المعادي مستهدفاً بلدتي مجدل زون والرمادية.
 
واستهدف الطيران الحربي المعادي بغارة عنيفة  منطقة المريجة تزامنت مع لحظة اقلاع طائرة مدنية من مطار رفيق الحريري الدولي، وقد تصاعدت سحب الدخان بشكل كثيف.
 
واستشهد المزارع ياسين عبدلله ابوقيس جراء القصف الاسرائيلي  على بلدة الهبارية.
 
وشن الطيران المعادي غارة على بنعفول.

الى ذلك، نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي قرابة  الاولى من بعد ظهر اليوم غارة جوية مستهدفا بلدة صفد البطيخ في قضاء بنت جبيل، وبالتزامن تعرضت بلدتي شقرا وبرعشيت لقصف مدفعي معاد.

كما  نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي قرابة الثانية الا ثلث من بعد ظهر اليوم غارتين جويتين مستهدفا اطراف بلدتي قلاويه وبرج قلاويه في قضاء بنت جبيل.

 
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