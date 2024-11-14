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لبنان

بعد بدء المرحلة الثانيّة.. 3 وحدات إسرائيليّة بدأت العمل في جنوب لبنان

Lebanon 24
14-11-2024 | 08:09
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أعلن الجيش الإسرائيلي أن وحدات إيغوز ودوفدفان وماغلان بدأت العمل في مناطق جديدة في جنوب لبنان تحت قيادة فرقة الجليل. 
 
وبدأ الجيش الإسرائيلي المرحلة الثانية من عملياته البرية في لبنان "بهدف إزالة المنظومة العسكرية لحزب الله". 
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