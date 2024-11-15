بصليات صاروخية.. سلسلة استهدافات لـ "الحزب"

أعلن "حزب الله"، اليوم الجمعة، أنه "استهدف عند الساعة 07:00 من صباح اليوم، تجمعا لقوات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة مسكاف عام، بصلية صاروخية".

كما أعلن أنه ‏استهدف عند الساعة 07:30 من صباح اليوم تجمعًا لقوات جيش العدو الإسرائيلي في ثكنة يفتاح، بصليةٍ صاروخية. كما أعلن أنه ‏استهدف عند الساعة 07:30 من صباح اليوم تجمعًا لقوات جيش العدو الإسرائيلي في ثكنة يفتاح، بصليةٍ صاروخية.

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الى ذلك، استهدف عند الساعة 08:30 من صباح اليوم تجمعًا لقوات جيش العدو الإسرائيلي عند الأطراف الشرقية لبلدة مركبا، بصليةٍ صاروخية.