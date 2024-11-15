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لبنان

بصليات صاروخية.. سلسلة استهدافات لـ "الحزب"

Lebanon 24
15-11-2024 | 06:12
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أعلن "حزب الله"، اليوم الجمعة، أنه "استهدف عند الساعة 07:00 من صباح اليوم، تجمعا لقوات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة مسكاف عام، بصلية صاروخية".
 
كما أعلن أنه ‏استهدف عند الساعة 07:30 من صباح اليوم تجمعًا لقوات جيش العدو الإسرائيلي في ثكنة يفتاح، بصليةٍ صاروخية.
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الى ذلك، استهدف عند الساعة 08:30 من صباح اليوم تجمعًا لقوات جيش العدو الإسرائيلي عند الأطراف الشرقية لبلدة مركبا، بصليةٍ صاروخية.
 
‏واستهدف عند الساعة 10:00 صباحا مستوطنة ديشون وعند الساعة 10:30 تجمعا لقوات جيش العدو الإسرائيلي عند الأطراف الشرقية لبلدة مارون الراس (مرتفع كحيل)، بصلية صاروخية.
 
وأشار الى أنه استهدف عند الساعة 11:30 من صباح اليوم تجمعا لقوات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة سعسع، وعند الساعة 02:00 من فجر اليوم استهدف تجمعا لقوات جيش العدو الإسرائيلي في بلدة مارون الراس، بمحلقة انقضاضية كبيرة، وأصابت هدفها بدقة، وأوقعت فيهم إصابات مؤكدة.
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