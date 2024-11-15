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لبنان

قبل قليل.. هذا ما فعله حزب الله بتجمع لقوات العدو الإسرائيلي في الجنوب

Lebanon 24
15-11-2024 | 07:52
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أعلن حزب الله في بيان، أنه ‏استهدف عند الساعة 02:15 من ظهر اليوم الجمعة، تجمعًا لقوات جيش العدو الإسرائيلي عند الأطراف الشرقية لبلدة طلوسة، بصليةٍ صاروخية.
 
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