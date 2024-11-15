قبل قليل.. هذا ما فعله حزب الله بتجمع لقوات العدو الإسرائيلي في الجنوب

أعلن حزب الله في بيان، أنه ‏استهدف عند الساعة 02:15 من ظهر اليوم الجمعة، تجمعًا لقوات جيش العدو الإسرائيلي عند الأطراف الشرقية لبلدة طلوسة، بصليةٍ صاروخية.