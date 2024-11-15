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لبنان
للمرّة الرابعة اليوم.. هذا ما فعله "الحزب" بتجمع لقوات العدو في الجنوب
Lebanon 24
15-11-2024
|
10:08
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أعلن حزب الله في بيان، أنه استهدف للمرة الرابعة تجمعا لقوات إسرائيلية عند الأطراف الشرقية لبلدة طلوسة، بصلية صاروخية.
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