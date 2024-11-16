الشابة سيلين استشهدت.. أُصيبت بشظايا صاروخ في الشياح

استشهدت الشابة سيلين عباس حيدر، من بلدة القصيبة، بعد إصابتها بشظايا صاروخ استهدف منطقة الشياح اليوم.

وأصيبت سيلين بشظية في رأسها أثناء مرورها على الطريق، ما أدى إلى إصابتها بنزيف حاد.