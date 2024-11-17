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لبنان

فيديوهات مرعبة.. شاهدوا لحظة استهداف منازل في "ضاحية بيروت"!

Lebanon 24
17-11-2024 | 01:25
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تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ مقاطع فيديو توثق لحظة استهداف غارة إسرائيلية لأحد المنازل قبالة مستشفى السان جورج بمنطقة الحدت في الضاحية الجنوبية لبيروت.
 
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كذلك، انتشر مقطع فيديو آخر يُظهر لحظة سقوط قذيفة إسرائيليّة باتجاه أحد المباني في محلة الشياح - عين الرمانة بالضاحية الجنوبية لبيروت.
 
ووفقاً للفيديو، فإن القذيفة التي تمّ إطلاقها لم تنفجر بعد سقوطها، لكنه تبعها بعد ذلك قصفٌ آخر استهدف أحدى المباني ما أدى إلى تصاعد سحب الدخان الكثيف.
 
بالفيديو.. لحظة سقوط صاروخ إسرائيليّ على مبنى في الشياح - عين الرمانة لكنه لم ينفجر#lebanon24 #لبنان pic.twitter.com/4qNZTpx5ao — Lebanon 24 (@Lebanon24) November 17, 2024
 
ومنذ الصباح الباكر، يشنّ العدو الإسرائيلي هجمات مكثفة على الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث يستهدف مناطق الشياح، برج البراجنة والحدت.
 
وجاءت هذه الهجمات بعد تحذيراتٍ عديدة أطلقها الجيش الإسرائيلي لسكان المناطق المذكورة بوجوب إخلاء منازلهم ومغادرة المناطق المستهدفة.
 
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