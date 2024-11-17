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لبنان

بعد الاشتباه في إقدامه على جمع معلومات لمصلحة العدو... الجيش يُحيل سوريًا إلى القضاء

Lebanon 24
17-11-2024 | 14:04
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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

"بتاريخ 30/ 7/ 2024، أحالت مديرية المخابرات في الجيش على القضاء المختص السوري (ا.ح.ج.) بعد تسلُّمه من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، وذلك لإقدامه على جمع معلومات لمصلحة العدو الإسرائيلي، إضافة إلى تورطه في أعمال نصب واحتيال وتزوير. ولم يتبيّن خلال التحقيق أنه كان يعمل ضمن مدينة بيروت، ولم يكلَّف جمع معلومات عن أي مركز حزبي فيها" .
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