سلسلة استهدافات... "حزب الله" يهاجم هذه المواقع

أعلن حزب الله، صباح اليوم الاثنين، أنه استهدف عند الساعة 10:00 من مساء يوم الاحد هجومًا جوّيًا بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة على تجمعٍ لقوات جيش العدو الإسرائيلي شرقيّ بلدة الخيام، للمرّة الثانية، وأصابت أهدافها بدقة.

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كما استهدف عند الساعة 12:30 من ليل الأحد - الإثنين تجمعًا لقوات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة كريات شمونة، بصليةٍ صاروخية.

واستهدف مجاهدو المُقاومة عند الساعة 09:20 من صباح اليوم الإثنين 18-11-2024، تجمعًا لقوات جيش العدو الإسرائيلي جنوبي بلدة الخيام، للمرّة الرابعة، بصليةٍ صاروخية.