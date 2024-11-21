نواب من دون مرشح

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أشار مصدر نيابي إلى أن كتلا نيابية عدة لم تعلن بعد دعم أي مرشح رئاسي، على الرغم من مرور أكثر من سنتين على الفراغ في سدة رئاسة الجمهورية، وفي ظل العدوان الاسرائيلي على لبنان والحاجة الماسة الى انتخاب رئيس واستغلال أي فرصة لوقف إطلاق النار لملء الشغور.وقال المصدر النيابي إن هذه الكتل لا تزال تنتظر الحوار أو التوافق على إسم مرشح، ما يعني أنه رغم مرور أكثر من سنة على جلسة الانتخاب الاخيرة لا يزال هناك العديد من النواب الذين لم يختاروا مرشحهم.