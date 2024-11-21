غارة إسرائيلية على الشعيتية.. ومعلومات عن سقوط إصابات

شنّ العدو الإسرائيلي غارة على بلدة الشعيتية الجنوبية في قضاء صور، استهدفت مركز الدفاع المدني- جمعية الرسالة للإسعاف الصحي.



وبحسب معلومات "لبنان 24" الأولية، سجّلت إصابات إثر الغارة.

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