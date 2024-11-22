بالصور.. تحذير إسرائيلي عاجل إلى سكان الشياح

#عاجل إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في منطقة الشياح
⭕️أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع على المدى الزمني القريب
⭕️من أجل سلامتكم وسلامة… pic.twitter.com/mdSrfYJOSM
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 22, 2024
#عاجل إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في منطقة الشياح
⭕️أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع على المدى الزمني القريب
⭕️من أجل سلامتكم وسلامة… pic.twitter.com/mdSrfYJOSM