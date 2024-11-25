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لبنان

"لبنان24": هذا هو الموعد المحدد لوقف اطلاق النار

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
25-11-2024 | 11:34
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تتواصل الاتصالات المكثفة قبل الإعلان عن وقف اطلاق النار المتوقع عند الساعة العاشرة من قبل ظهر بعد غد الاربعاء.
 
 
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المصدر: خاص "لبنان 24"
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