Advertisement

لبنان

شهيدان و9 جرحى في غارة على عبا... وغارة على دير الزهراني صباحًا

Lebanon 24
25-11-2024 | 23:45
A-
A+
Doc-P-1283848-638682004445203912.jpg
Doc-P-1283848-638682004445203912.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شن الطيران الحربي المعادي قرابة السادسة صباحا، غارة على بلدة دير الزهراني، بحسب ما أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام".
 
وأدى العدوان الجوي الاسرائيلي الذي تعرضت له بلدة عبا ليلا، الى استشهاد ابراهيم علي ترحيني وعلي كامل سليمان، بعدما استهدفت غارة جوية معادية منزلين في حي البيدر في البلدة، ودمرتهما بالكامل، وادت ايضا الى وقوع 9 جرحى وإلحاق اضرار كبيرة بالمنازل المجاورة للمكان المستهدف.
Advertisement
 
وأغار الطيران الحربي المعادي قرابة السادسة والربع صباحا، على حارة السيار في بلدة كفررمان، وافيد عن وقوع 3 جرحى.

كما استهدفت غارة ثانية، منطقة مفتوحة في دوحة كفررمان. 
 
الى ذلك، أغار الطيران الحربي المعادي ليلا، على بلدة الخيام، بالتزامن مع قصف مدفعي بالقنابل الانشطارية.

ونفذ الطيران غارة على منزل في جديدة مرجعيون، تسببت بتدميره وبإحداث حفرة بلغ قطرها حوالى 4 أمتار.
 
واغار الطيران الحربي الإسرائيلي  على بلدة يحمر الشقيف مدمرا منزل الزميل محمد علي عليق ومنزل والدته عند مدخل البلدة بعد غارة مسيرة صباحا على وسط البلدة سقط فيها شهيد كما اغار على مركز تجاري فدمره.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:30 | 2024-11-26
01:15 | 2024-11-26
01:10 | 2024-11-26
01:06 | 2024-11-26
01:03 | 2024-11-26
01:00 | 2024-11-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24