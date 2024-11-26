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لبنان

هذا فحوى لقاء نواب "اللقاء التشاوري" مع بخاري

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
26-11-2024 | 01:30
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اجتمع أعضاء "اللقاء النيابي التشاوري" النواب الياس بوصعب وآلان عون وإبرهيم كنعان وسيمون أبي رميا الذين غادروا أخيرا "تكتل لبنان القوي" بالسفير السعودي وليد بخاري تلبية لدعوة منه.
وقال  أحد النواب الأربعة، أمام عدد من المقربين منه ان  اللقاء المثمر سياسياً إتسم بالثقة المتبادلة على صعيد المواقف وخاصةً الحرص الذي أظهره السفير أمامهم حيال ثلاث قضايا محورية يعمل عليها اليوم إن كان منفرداً أو مع الشركاء المهتمين في الملفات اللبنانية وهي:
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أولاً : ضرورة إنتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت كون مهمة التفاوض ينوطها به الدستور .
ثانياً: وقف فوري لإطلاق النار في لبنان .
ثالثاً: إلتزام المملكة العربية السعودية بإستمرار مساعدة لبنان عبر الجسر الجوي .
أما المُسلم به في اللقاء ولا نقاش وجدال فيه فكان إتفاق الطائف الذي أكد الجميع أن تطبيقه كاملاً يشكل الخلاص للبنان وإعادة النهوض .
وقال النائب الان عون في تصريح إن "اللقاء يأتي في سياق طبيعي للعلاقة الممتازة التي تجمعنا كأفراد وكمجموعة نيابية مع الأشقاء العرب، وفي مقدمهم المملكة العربية السعودية، ونحن بطبيعة الحال سنستكمل هذا اللقاء باجتماعات أخرى معه لنواكب التطورات ونساهم في تظهير رؤيتنا للمرحلة المقبلة".

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

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