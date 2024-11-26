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لبنان

بري دعا إلى جلسة عامة الخميس

Lebanon 24
26-11-2024 | 04:51
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دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى جلسة عامة لمجلس النواب في تمام الساعة 11:00 من قبل ظهر يوم الخميس الواقع في 28 تشرين الثاني 2024 وذلك لدرس واقرار مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الاعمال.
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الخميس

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