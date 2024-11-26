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لبنان

بعد الغارات الإسرائيلية على بلدت جنوبية عدّة.. سحب جثامين وإصابات

Lebanon 24
26-11-2024 | 07:30
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 صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن فيه، أن "غارات العدو الإسرائيلي على بلدتي صريفا والبازورية في قضاء صور، أدت إلى إصابة سبعة أشخاص بجروح".

كذلك تمكن فريق تابع لمركز" الرسالة" للدفاع المدني-صريفا من سحب جثماني شهيدين في  بلدة برج قلاويه، بعدما تعرضت لغارة إسرائيلية، وقد تم تسليم الجثتين الى الجهات المختصة.
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كما تمكن الدفاع المدني في "كشافة الرسالة الاسلامية "من سحب جثماني شهيدين حراء الغارة التي استهدفت خربة سلم يوم امس.

وتم العثور على الشهيد الثاني المفقود تحت الأنقاض في مدينة صور، بعد الغارة التي نفذها العدو مساء أمس، لتنتهي بذلك عملية البحث منذ قليل.
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