بيان أميركي فرنسي: وقف إطلاق النار خطوة تهدف إلى إنهاء القتال في لبنان

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أعلنت الولايات المتحدة وفرنسا في بيان مشترك عن توصل إسرائيل ولبنان إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، في خطوة تهدف إلى إنهاء القتال الدائر على الأراضي اللبنانية.وأكد البيان أن الاتفاق يشكل نقطة تحول نحو حماية إسرائيل من تهديدات حزب الله، مع التشديد على ضرورة منع النزاع من إشعال موجة جديدة من العنف في المنطقة.وأشار الطرفان إلى التزامهما بالعمل مع الجانبين لضمان تنفيذ الاتفاق بشكل كامل، مع تعزيز قدرات الجيش لفرض الاستقرار وتأمين الحدود.