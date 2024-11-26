Advertisement

لبنان

بيان أميركي فرنسي: وقف إطلاق النار خطوة تهدف إلى إنهاء القتال في لبنان

Lebanon 24
26-11-2024 | 15:48
A-
A+
Doc-P-1284349-638682594284237437.png
Doc-P-1284349-638682594284237437.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت الولايات المتحدة وفرنسا في بيان مشترك عن توصل إسرائيل ولبنان إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، في خطوة تهدف إلى إنهاء القتال الدائر على الأراضي اللبنانية.

وأكد البيان أن الاتفاق يشكل نقطة تحول نحو حماية إسرائيل من تهديدات حزب الله، مع التشديد على ضرورة منع النزاع من إشعال موجة جديدة من العنف في المنطقة.
Advertisement

وأشار الطرفان إلى التزامهما بالعمل مع الجانبين لضمان تنفيذ الاتفاق بشكل كامل، مع تعزيز قدرات الجيش لفرض الاستقرار وتأمين الحدود.




 

لبنان

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2024-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:21 | 2024-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:19 | 2024-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:54 | 2024-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:24 | 2024-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:51 | 2024-11-26
18:28 | 2024-11-26
18:17 | 2024-11-26
17:30 | 2024-11-26
17:07 | 2024-11-26
16:51 | 2024-11-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24