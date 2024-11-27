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لبنان

صورة ضخمة لبرّي عند مدخل بعلبك.. شاهدوها

Lebanon 24
27-11-2024 | 04:17
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رفع مواطنون صورة ضخمة لرئيس مجلس النواب نبيه بري عند مدخل مدينة بعلبك.

يأتي ذلك تزامناً مع وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل.
 
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