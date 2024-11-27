هاشم: لا تسعفنا كلمات الامتنان والتقدير لأبناء شعبنا

رأى النائب قاسم هاشم في بيان، ان "أي كلام لا يرتقي الى القيمة الوطنية لارادة العودة التي انطلقت مع بزوغ الفجر لتلاقي شمس العزة والكرامة على تلال وتراب على مساحة القرى والبلدات من الناقورة إلى العرقوب وما بينهما، فالتحية لاصحاب الارادات الصلبة التي انتصر بها ومعها الوطن وكل الانحناء لارواح الشهداء وآلام الجرحى الذين عبدوا طريق العودة وفتحوا ابواب الانتصار ولا تسعفنا كلمات الامتنان والتقدير لأبناء شعبنا الذين احتضنوا اخوانهم والذين اثبتوا ان الوحدة مصانة بإرادة ابنائه مهما حاول العدو زرع الفتنة واليوم يوما اخر في مسيرة الوطن".

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