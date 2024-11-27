Advertisement

لبنان

عن تشييع نصرالله وصفي الدين.. ماذا كشف مسؤول في "حزب الله"؟

Lebanon 24
27-11-2024 | 07:23
A-
A+
Doc-P-1284770-638683149708647498.png
Doc-P-1284770-638683149708647498.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال نائب رئيس المجلس السياسي لحزب الله محمود قماطي "نحضر اليوم لإقامة تشييع للأمين العام السابق لحزب الله حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين الذي سيكون استفتاء لتبني المقاومة ونهج الفقيد". 
Advertisement
 
وفي كلمة له خلال مؤتمر صحفي من الضاحية الجنوبية لبيروت، أضاف: "حققنا الانتصار اليوم بعد شهرين من الجهاد المتواصل والصمود والإرادة، والعدوّ لم يحقق أي هدف من أهدافه". 
 
وأكد أن "صمود المقاومة في الجنوب أفشل العدوّ وأفشل العدوان على الشرق الأوسط أيضاً". 
 
ووجه قماطي "تحية لبيئة المقاومة التي صمدت وصبرت وكانت وفية ومضحية في سبيل دعم المقاومة وصمودها، ونحن أوفياء لهذه البيئة". 
 
وقال: "سنتابع موضوع الأسرى كما موضوع إعادة الإعمار". 
 
وأضاف: "أقول للرأي العام اللبناني إنه عندما يفشل العدو في تحقيق أهدافه ويصل إلى نقطة الاستعصاء العسكري فهذا هو الانتصار". 
 
ولفت قماطي إلى أن "الفضل في الانتصار يعود أولاً إلى المقاومة وثانياً إلى الموقف السياسي الرسمي وثالثاً إلى بيئة المقاومة". 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:41 | 2024-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:21 | 2024-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:48 | 2024-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:50 | 2024-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:28 | 2024-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:36 | 2024-11-27
11:02 | 2024-11-27
11:00 | 2024-11-27
10:50 | 2024-11-27
10:40 | 2024-11-27
10:40 | 2024-11-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24