عن تشييع نصرالله وصفي الدين.. ماذا كشف مسؤول في "حزب الله"؟

قال نائب رئيس المجلس السياسي لحزب الله محمود قماطي "نحضر اليوم لإقامة تشييع للأمين العام السابق لحزب الله حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين الذي سيكون استفتاء لتبني المقاومة ونهج الفقيد".

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وفي كلمة له خلال مؤتمر صحفي من الضاحية الجنوبية لبيروت، أضاف: "حققنا الانتصار اليوم بعد شهرين من الجهاد المتواصل والصمود والإرادة، والعدوّ لم يحقق أي هدف من أهدافه".

وأكد أن "صمود المقاومة في الجنوب أفشل العدوّ وأفشل العدوان على الشرق الأوسط أيضاً".

ووجه قماطي "تحية لبيئة المقاومة التي صمدت وصبرت وكانت وفية ومضحية في سبيل دعم المقاومة وصمودها، ونحن أوفياء لهذه البيئة".

وقال: "سنتابع موضوع الأسرى كما موضوع إعادة الإعمار".

وأضاف: "أقول للرأي العام اللبناني إنه عندما يفشل العدو في تحقيق أهدافه ويصل إلى نقطة الاستعصاء العسكري فهذا هو الانتصار".

ولفت قماطي إلى أن "الفضل في الانتصار يعود أولاً إلى المقاومة وثانياً إلى الموقف السياسي الرسمي وثالثاً إلى بيئة المقاومة".